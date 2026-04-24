Serie A 2026/2027: sorteggio del calendario il 5 giugno a Parma

Serie A 2026/2027: sorteggio del calendario il 5 giugno a ParmaMilanNews.it
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Oggi alle 07:40News
di Lorenzo De Angelis

Il 5, 6 e 7 giugno torna a Parma il Festival della Serie A, tre giorni per tifosi e appassionati di calcio creata per raccontare l'unicità del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità del presente e del passato. La manifestazione, organizzata da Lega Calcio Serie A in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Ifis Sport ospiterà la presentazione del calendario della stagione successiva.

Il sorteggio avverrà nel Teatro Regio di Parma il 5 giugno, solo 12 giorni dopo la fine di questo campionato. 