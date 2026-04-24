Verso Milan-Juve, gli ultimi 10 precedenti a San Siro: i rossoneri devono invertire la rotta

Verso Milan-Juve, gli ultimi 10 precedenti a San Siro: i rossoneri devono invertire la rottaMilanNews.it
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Oggi alle 07:50News
di Lorenzo De Angelis

Manca sempre meno al big match di domenica sera tra Milan e Juventus che si giocherà a Milano San Siro alle ore 20:45. Gara fondamentale per ambe le squadre per quanto riguarda la corsa Champions, con gli uomini di Spalletti che proveranno a tutti i costi a battere i rossoneri per raggiungerli a quota 66 punti in classifica e dunque superarli, visto che vincendo porterebbero lo scontro diretto dalla loro parte. Vediamo il bilancio degli ultimi dieci incontri tra le due squadre giocati a San Siro. 

MILAN-JUVENTUS, GLI ULTIMI DIECI PRECEDENTI 
23/11/2024 Milan-Juventus 0-0
22/10/2023 Milan-Juventus 0-1
08/10/2022 Milan-Juventus 2-0
23/01/2022 Milan-Juventus 0-0
06/01/2021 Milan-Juventus 1-3
07/07/2020 Milan-Juventus 4-2
11/11/2018 Milan-Juventus 0-2
28/10/2017 Milan-Juventus 0-2
22/10/2016 Milan-Juventus 1-0
09/04/2016 Milan-Juventus 1-2

3 vittorie, 5 sconfitte, 2 pareggi 