Napoli, Gattuso chiede Petagna: il Milan osserva

Secondo quanto riporta il Mattino, il Napoli starebbe pensando a Petagna per l'attacco. I partenopei in caso di partenza di Llorente andrebbero sull'attaccante ex Atalanta, ora in forza alla Spal. Proprio la società emiliana, in questo senso, sarebbe restia cedere l'attaccente triestino in quanto in lotta per la salvezza. Sul centravanti italiano, tra le altre, ci sarebbe anche il Milan che in caso di partenza di Piatek, potrebbe proprio andare su uno dei suoi ex prodotti del vivaio.