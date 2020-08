Napoli, Maksimovic può partire: Milan e Roma alla finestra, c'è anche l'Everton

Koulibaly, Allan, Milik ma non solo. Secondo Radio Kiss Kiss il Napoli potrebbe lasciar partire anche Nikola Maksimovic, nel corso di questa finestra di mercato. Il difensore, protagonista soprattutto nella seconda parte di stagione, ha tante richieste sia dall'Italia che dall'estero: in particolare, le squadre maggiormente interessate sarebbero Milan, Roma e il solito Everton di Carlo Ancelotti. Per privarsi dell'ex Torino, il Napoli parte da una richiesta di almeno 20 milioni di euro.