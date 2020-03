Napoli, Milik in scadenza nel 2021 ma per ora nessun accordo per il rinnovo

Arkadiuzs Milik, attaccante del Napoli, non trova per il momento l'accordo con il club partenopeo per il rinnovo del suo contratto che è in scadenza nel 2021: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il polacco sarebbe finito nel mirino del Milan che starebbe pensando a lui per rinforzare l'attacco milanista in caso di addio di Ibrahimovic.