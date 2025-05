Nasce la prima edizione del Torneo "Aldo Bet": sarà presente Franco Baresi

Nasce la prima edizione del Torneo “Aldo Bet”, manifestazione calcistica giovanile che si svolgerà presso il campo sportivo di Solbiate Arno, in due giornate dedicate alle categorie di base.

La giornata inaugurale si terrà sabato 25 maggio e vedrà protagonisti i Primi Calci 2017. In questa occasione, AC Milan scenderà in campo con i propri giovani atleti nati nel 2017, insieme alle seguenti società partecipanti: Solbiatese, Morazzone, B.B. Academy, Bosto, Besnatese, Ardor Busto e Ispra.

Le gare avranno inizio alle ore 9.30. Il torneo proseguirà sabato 15 giugno con le competizioni riservate alla categoria Pulcini Under 10.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di celebrare la memoria e l’eredità sportiva di Aldo Bet, figura di riferimento per il calcio italiano e per il mondo rossonero. Cresciuto nel settore giovanile dell’AC Milan, Bet ha esordito in Prima Squadra nel 1967, contribuendo alla conquista di una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e due Coppe Italia. Difensore elegante e determinato, ha indossato per oltre un decennio le maglie di importanti club italiani, lasciando un ricordo indelebile nei cuori dei tifosi.

Per onorare la sua figura e il suo legame con il Milan, sarà presente in occasione della giornata inaugurale una leggenda del calcio italiano e rossonero Franco Baresi che attualmente ricopre il ruolo di Vice Presidente Onorario di AC Milan. Un appuntamento importante all’insegna dello sport, della passione e del ricordo.