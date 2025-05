Maignan e Theo convocati dalla Francia: chiamato Pierre Kalulu per la prima volta

Con il concludersi della stagione, è quasi giunto il momento di ritrovare le Nazionali e in particolare per le squadre europee terminerà il percorso della Nations League con la Final Four. I padroni di casa della Germania sfideranno il Portogallo, il prossimo 4 giugno alle 21 all'Allianz Arena di Monaco; nell'altra semifinale, che si disputerà il giorno dopo alla stessa ora alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, i campioni d'Europa della Spagna affronteranno la Francia.

E proprio in questi minuti sono state rese note le convocazioni di Didier Deschamps, CT della nazionale transalpina. Ci sono in lista due milanisti... più uno. I soliti Mike Maignan e Theo Hernandez sono stati convocati come d'abitudine. Insieme a loro guadagna la prima convocazione in Nazionale maggiore Pierre Kalulu, formalmente ancora di proprietà del Milan ma in odore di riscatto con la Juventus. Niente da fare invece per il centrocampista Youssouf Fofana che rimarrà a guardare a casa.

CONVOCATI

PORTIERI: Samba (Rennes), Maignan (Milan), Chevalier (Lilla)

DIFENSORI: Badè (Siviglia), Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Milan), Kalulu (Juventus), Konaté (Liverpool), Lenglet (Atletico Madrid), Pavard (Inter)

CENTROCAMPISTI: Guendouzi (Lazio), Koné (Roma), Rabiot (Marsiglia), Tchouaméni (Real Madrid), Zaire-Emery (PSG)

ATTACCANTI: Barcola (PSG), Cherki (Lione), Dembélé (PSG), Doué (PSG), Kolo Muani (Juventus), Mbappé (Real Madrid), Olise (Bayern Monaco), M.Thuram (Inter)