Nations League, la Serbia vince 2 a 0 sulla Svizzera: 90' per Pavlovic, 45 per Jovic

Nella serata di Nations League la Serbia di Strahinja Pavlovic e Luka Jovic è riuscita a battere la Svizzera dei "bolognesi" Freuler, Ndoye ed Aebischer per 2 a 0. 90 minuti in campo per il difensore rossonero, 48 invece, considerando anche il recupero, per l'attaccante, che non è riuscito ad incidere più di tanto entrando poco nel vivo del gioco della squadra del CT Stoijkovc.

Con questa vittoria la Serbia si rilancia in ottica qualificazione, portandosi a soli 2 punti dalla Danimarca, che invece ha perso in casa della Spagna.

SERBIA-SVIZZERIA: IL TABELLINO

SERBIA-SVIZZERO 2-0

GOL: Aut. Elvedi 45'+1 (SVI), Mitrovic 62' (SER)

Ammonizioni: Widmer (SVI), Elvedi (SVI) Nedeljkovic (SER), Simic (SER), Samardzic (SER)

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic (73' Nedeljkovic), Maksimovic, Gruijc (46' Jovic) , Brimancevic (88' Cumic); Samardzic, Lukic (53' Zdjelar); Mitrovic (74' Maksimovic). CT: Stojkovic.

SVIZZERA (3-4-3): Kobel; Widmer (46' Rieder), Akanji, Rodriguez (70' Garcia); Elvedi, Feuler, Zhaka, Aebischer (70' Fernandes); Amdouni (70' Zeqiri), Embolo (86' Monteiro), Ndoye. CT: Yakin.