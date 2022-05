Nazionale, l'allenamento di oggi: Mancini prova la formazione per Wembley. Verratti out

Fonte: Da Coverciano, Raimondo De Magistris per TMW

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Allenamento in corso a Coverciano, dove la Nazionale, a due giorni dalla sfida di Wembley contro l'Argentina, sta preparando la partita. Sotto gli occhi attenti di Roberto Mancini - nonché di Alberico Evani e Daniele De Rossi - gli azzurri corrono e lavorano col pallone, mentre arrivano anche indicazioni di formazione: il ct ha provato un 4-3-3 con Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci ed Emerson davanti a Donnarumma. Pessina, Jorginho e Barella a centrocampo, mentre in attacco Bernardeschi e Insigne a supporto di Immobile. Da segnalare l'assenza di Verratti, che non si allena in campo perché non al meglio.