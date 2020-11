Nazionali: Kessie in gol con la Costa d'Avorio, assist e vittoria per Diaz

Allo Stadio Barikadimy Stadium di Toamasina, in Madagascar, si è giocata ieri la quarta giornata del Gruppo K di qualificazione alla Coppa d'Africa. 1-1 tra Costa d'Avorio e Madagascar, Franck Kessie in gol al 15' su calcio di rigore, la sua terza rete con la maglia degli Elefanti. Pareggio dei padroni di casa al 51' con Amada. Nelle gare di marzo contro Niger ed Etiopia, la Costa d'Avorio si gioca l'accesso alla Coppa d'Africa.

La Spagna U21, già qualificata per Euro 2021, ha battuto 3-0 Israele all'Estadio Municipal de Marbella: Brahim Díaz è subentrato a Oscar al 58', in tempo per fornire a Barrenetxea l'assist per la rete del 2-0, al 75'.