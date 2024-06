Nazionali, l'Algeria vince 2-1 contro l'Uganda: Bennacer in campo per 85 minuti

vedi letture

Nella gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali nel 2026, il centrocampista rossonero Ismael Bennacer ha giocato titolare quest'oggi con la sua Algeria nella sfida contro l'Uganda, vincendo per 2-1 al Mandela National Stadium grazie ai gol di Aouar e Benrahma. Il numero 4 milanista è stato in campo per 85 minuti, risultando tra i migliori nelle fila degli algerini, che guidano così il proprio girone:

Algeria: 9 punti

Botswana: 6 punti

Guinea: 6 punti

Mozambico: 6 punti

Uganda: 6 punti

Somalia: 0 punti