Nazionali, Leao titolare ma il Portogallo perde con la Svizzera

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quarta partita di UEFA Nations League per il Portogallo e prima sconfitta nel Gruppo 2. A Ginevra contro la Svizzera i lusitani vengono puniti dal gol Seferović dopo 56 secondi di gioco e non riescono, nei 90', a recuperare. In campo per 62' Leão, sostituito poi da Diogo Jota. Il Portogallo viene così sorpassato in vetta al girone dalla Spagna.