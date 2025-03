Nazionali, quando gioca Kyle Walker con l'Inghilterra

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Il nuovo allenatore dell'Inghilterra tra i suoi convocati per i prossimi impegni della Nazionale dei Tre Leoni ha deciso di chiamare anche il terzino rossonero Kyle Walker. Una nuova iniezione di fiducia per il terzino inglese che darà il suo contributo nelle due partite di Qualificazioni ai Mondiali 2026 che la nazionale inglese disputerà contro Albania e Lettonia. Il calendario delle due partite:

Inghilterra-Albania: venerdì 21 marzo ore 20.45, Londra - Qualificazioni Mondiale 2026

Inghilterra-Lettonia: lunedì 24 marzo ore 20.45, Londra - Qualificazioni Mondiale 2026