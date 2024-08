Nazionali, Tomori e Loftus-Cheek non convocati dall'Inghilterra per la Nations League. Il nuovo ct Carsley esclude anche Abraham

In vista delle prossime partite valide per la Nations League, l'Inghilterra ha comunicato tramite un post sul proprio profilo Instagram i propri convocati. Tra le fila degli inglesi sono assenti i rossoneri Tomori e Loftus-Cheek. Anche Tammy Abraham, obiettivo di mercato rossonero quasi in dirittura d'arrivo non presenzia tra i nomi scelti dal nuovo commissario tecnico Lee Carsley

Di seguito il post social.