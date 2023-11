Nel pomeriggio il primo allenamento della settimana per il Milan (senza i nazionali)

vedi letture

Dopo i due giorni di pausa concessi da Stefano Pioli, in concomitanza con il weekend, oggi il Milan tornerà al centro sportivo di Milanello per cominciare a preparare la sfida di sabato sera contro la Fiorentina che sarà seguita da quella in Champions contro il Borussia Dortmund. L'appuntamento al centro sportivo di Carnago è per pranzo con la squadra che poi svolgerà una sessione pomeridiana di allenamento. Ancora molti degli 8 nazionali non saranno a disposizione.