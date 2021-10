Intervistato dalla redazione di TuttoMercatoWEB, Carlo Nervo ha parlato così della sfida di stasera tra Bologna e Milan: "Il Milan è vero che ha diversi giocatori out ma i cambi ci sono. Pioli ha una rosa competitiva. Tatticamente sarà una partita a viso aperto. Il Bologna non è rinunciatario, ma per i rossoblù servirà anche un po' di fortuna".