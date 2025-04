Nessun allenamento previsto oggi: squadra a riposo. La ripresa sarà martedì

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo che ieri il Milan era già a Milanello per una seduta di scarico dopo la vittoria per 0-4 sull'Udinese, oggi e domani, la squadra osserverà due giorni di riposo. Ripresa martedì in vista della sfida di domenica all'Atalanta.