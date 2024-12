Nessuno come Ancelotti: Re Carlo è diventato l'allenatore più titolato nella storia del Real

Il tridente delle meraviglie è tornato a demolire le difese avversarie. Mbappé-Rodrygo-Vinicius hanno regalato al Real Madrid il quinto titolo del 2024, il secondo della stagione: il fuoriclasse francese - ritornato dall'infortunio accusato contro l'Atalanta in Champions League - ha segnato nella sua seconda finale disputata con la maglia delle merengues, l'ala brasiliana ha celebrato il FIFA The Best in grande stile, mentre il connazionale dall'altro lato ha arrotondato il risultato. Pachuca distrutto 3-0, l'incisione dei vincitori della Coppa Intercontinentale è presto scritta: Real Madrid.

Ma non finisce qui: Carlo Ancelotti è diventato l'allenatore più titolato della storia del Real Madrid. Il tecnico italiano ha conquistato il suo 15° titolo, superando Miguel Muñoz come allenatore con più trofei vinti con il Real Madrid.

Il risultato

Real Madrid - Pachuca 3-0

Mbappé 37', Rodrygo 53', Vinícius Jr. 84' (rigore)

Le formazioni ufficiali

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Camavinga, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

Pachuca (4-2-3-1): C.Moreno; L.Rodriguez, Barreto, Micolta, B.Gonzalez; Montiel, Pedraza; Bautista, Deossa, Idrissi; Rondon. Allenatore: G.Almada.