Nesti: "Ancora una volta, il Milan ha rischiato di mandare al Diavolo l'Inter"

Carlo Nesti, giornalista, si è così espresso su TMW commentando il pareggio nel derby di ieri sera: "Ancora una volta, il Milan ha rischiato di mandare al Diavolo l'Inter. Quattro partite: 2 vittorie, 2 pareggi. Meglio il primo tempo: 6 tiri, dei quali 3 nello specchio della porta, come i nerazzurri. Finalmente, più equilibrio tattico. Ma, nella ripresa, dopo l'acuto di SatanAbraham, un solo tiro nello specchio della porta (il gol), contro 12 conclusioni altrui. La consueta sensazione di avere in campo più fiorettisti che spadisti, più qualità che quantità. L'Inter non ha fatto molto di più, ma, comunque, ha fatto qualcosa di più. Ed è un merito, se pensiamo ad assenze in ogni fase del gioco.

Dietro: Sommer e Acerbi. Fasce: Dumfries e Dimarco. In mezzo: Mkhikitaryan. Davanti: Lautaro. Calhanoglu ho colto la palla al balzo: gol. Frattesi no: ancora una volta. Inzaghi ha costruito la sua corona di alloro, nella ripresa, con le sostituzioni. Più possesso palla, 62 per 100, e più tiri, 12, dei quali 4 nello specchio della porta".