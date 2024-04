Niente convocazione per Pobega. Pioli si porta a Roma il giovane Zeroli, fresco di rinnovo

Niente convocazione per Tommaso Pobega, nonostante il centrocampista fosse presente oggi alla rifinitura. Lunedì il giocatore era rientrato in gruppo, per la prima volta dopo l'intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro dello scorso 21 dicembre.

Oltre a Pobega, gli altri assenti sono Simon Kjaer e Pierre Kalulu. Convocato invece il capitano della Primavera, Kevin Zeroli. Nella giornata di ieri la promessa rossonera si è legata al club fino al 2028.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Rafa Leao

9 Giroud

All. Pioli

A disp.: Sportiello, Nava, Thiaw, Florenzi, Terracciano, Adli, Musah, Zeroli, Chukwueze, Jovic, Okafor

Indisponibili: Kalulu, Kjaer

Diffidati: Maignan, Calabria, Musah, Leao

Squalificati: Nessuno

Ballottaggi: Bennacer-Chukwueze (70-30)

Di seguito la designazione completa:

Arbitro

Szymon Marciniak POL

Assistenti

Tomasz Listkiewicz POL

Adam Kupsik POL

Quarto uomo

Paweł Raczkowski POL

Video Assistant Referee

Tomasz Kwiatkowski POL

Assistente Video Assistant Referee

Bartosz Frankowski POL

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: giovedì 18 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it