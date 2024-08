Niente scossoni dall’ultimo giorno di mercato. Quindi oggi arrivino dal campo: Milan già al bivio. Theo e Leao fuori?

Si è chiuso senza sorprese il calciomercato estivo del Milan. Dopo Alvaro Morata, Emerson Royal, Strahinja Pavlovic e Youssouf Fofana, é stato ufficializzato l'acquisto di Tammy Abraham, arrivato in prestito secco dalla Roma nell'ambito dello scambio con Alexis Saelemaekers; l'inglese completerà il reparto punte di Fonseca, assieme a Morata e a Jovic che, però, sarà probabilmente escluso dalla lista Champions.

Cessioni mancate

A proposito di Jovic: il serbo é stato fino all'ultimo in bilico, ma gli interessamenti che sono arrivati dall'estero non hanno convinto il calciatore che, dunque, resterà al Milan con la maglia numero 9, ma da terza punta nelle gerarchie. Non é partito, alla fine, neanche Ismael Bennacer, stuzzicato dall'Atletico Madrid e, soprattutto, dal Marsiglia di De Zerbi. Offerte concrete, però, non ne sono arrivate e l'algerino, dopo una settimana con diversi allenamenti saltati (per una gastroenterite) sarà reintegrato al 100% nel gruppo.

Lazio-Milan

Scossoni dall'ultimo giorno di mercato, dunque, non ne sono arrivati. Devono arrivare, invece e assolutamente, dal campo. Stasera, infatti, i rossoneri sono attesi dalla trasferta di Roma contro la Lazio, nella quale si dovrà cercare di conquistare la prima vittoria del campionato dopo due prestazioni molto negative contro Torino e Parma. Fonseca si aspetta di vedere un Milan diverso, sicuramente nella tattica, ma anche e soprattutto nell'atteggiamento mentale. Altrimenti sarà già crisi nera. E se restassero fuori dalla formazioe titolare Theo e Leao? Beh, sarebbe una scelta forte, forse troppo azzardata in questo momento; è probabile che il tecnico rossonero abbia solo voluto stuzzicare i due campioni del Milan.