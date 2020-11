Nillson (pres. federcalcio Svedese) su Ibra: "È il miglior calciatore della nostra storia, ma il suo post è stato di cattivo gusto"

Dopo il post di Ibrahimovic di qualche giorno fa che ritraeva il campione rossonero con la maglia della Svezia, il presidente della federcalcio svedese Karl Nilsson è ritornato sull'argomento e ha risposto all'ex Malmo. Queste le sue parole: "Da Ibrahimovic un giochino di cattivo gusto. Lo ha fatto per fare irritare alcune persone, non mi è piaciuto. Non è l’unico che si interessa a quello che stiamo facendo. Quasi ogni persona al mondo ha un’opinione, e lui ha la sua su Kulusevski. Ma è chiaro che quando il nostro miglior calciatore di tutti i tempi dice queste cose senza alcuna prova, è davvero, davvero brutto. E sono ancora estremamente deluso da quello che ha fatto".