Nkunku, per Sky si tenterà un recupero in extremis al massimo per la panchina ma è molto complicato

Il sito di SkySport dà questi aggiormenti sulle condizioni di Alexis Saelemaekers, Pervis Estupinan e Christopher Nkunku in vista di Milan-Fiorentina di domenica sera a San Siro: "Per quanto riguarda Alexis Saelemaekers, anche oggi si è allenato in gruppo. Sarà decisiva la rifinitura di domani, ma si va verso il pieno recupero. Estupinian è in forte dubbio: anche oggi ha svolto lavoro a parte per un problema alla caviglia. Terapie per Nkunku (pestone all’alluce in nazionale): oggi ha effettuato le terapie. Si tenterà un recupero in extremis al massimo per la panchina ma è molto complicato".

Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo

ore 15, Pisa-Hellas Verona

ore 18, Torino-Napoli

ore 20.45, Roma-Inter

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus

ore 15, Genoa-Parma

ore 15, Cagliari-Bologna

ore 18, Atalanta-Lazio

ore 20.45, Milan-Fiorentina

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese