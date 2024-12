Non ancora "Royal", ma bravo si. I quotidiano premiano la prestazione di Emerson contro l'Empoli

vedi letture

Il Milan vince e convince contro l'Empoli nella nebbia di San Siro. Per la prima volta in stagione i rossoneri hanno giocato da squadra, dimostrando un equilibrio che mai prima d'ora in stagione avevano mostrato. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Emerson Royal:

La Gazzetta dello Sport 7: "Royal no, non esageriamo. Ma bravo sì: partecipa attivament ai primi due gol, spinge tanto e concece poco in fase difensiv".

Il Corriere dello Sport 6.5: "Il brasiliano fa partire l’azione del vantaggio rossonero, partecipa attivamente anche al 2-0 di Reijnders. Segnali di ripresa per l’ex Tottenham, almeno in fase offensiva".

Tuttosport 7: "Più propositivo del solito, anche perché Musah gli copre le spalle. I primi due gol nascono da suoi cross: la sua miglior prestazione".

Il Corriere della Sera 6.5: "Toh, allora sa giocare. Entra nei primi due gol, lucido fino all'ultimo. Era ora".

La Repubblica 6

LA PAGELLA DI EMERSON ROYAL A CURA DI MILANNEWS.IT

EMERSON ROYAL 6.5: entra in entrambe le azioni dei gol del primo tempo. Sul primo alza bene il pressing in riaggressione, mentre sul secondo accompagna bene l’azione. Decisamente la sua miglior partita in campionato.