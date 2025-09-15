Non solo Nkunku-Lucumì, il Milan chiede altri due rigori: il giudizio dell'ex arbitro Cesari

Oltre che per il noto episodio Nkunku-Lucumì, ieri durante il match contro il Bologna, il Milan ha chiesto altri due calci di rigore, uno su Gimenez e uno su Pulisic. Ecco il pensiero a Pressing dell'ex arbitro Graziano Cesari su questi due episodi: "Ci sono stati poi anche altri episodi in cui il Milan ha chiesto rigore. Il primo è quello chiesto da Gimenez: cross dalla sinistra di Estupinan, il messicano viene fermato Lykogiannis. Mi spiegate perchè un attaccante non può continuare la sua azione di gioco? Poi è chiaro che l'intensità la valuta l'arbitro, ma dalle immagini si vede che Mercenaro non guarda mai in quella direzione. Il contatto tra le gambe è casuale, tutti e due guardano il pallone, però la mano di Lykogiannis su Gimenez mi lascia molto perplesso.

L'altro episodio che analizziamo è invece quello che riguarda Pulisic che entra in area e supera Heggem. Il giocatore del Bologna gli mette una mano sulla spalla e una sul petto e lui cade. C'è da dire che però Pulisic scivola e forse cade più per questo che per colpa della mani di Heggem".

