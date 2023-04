Non solo prestigio ma anche ricavi: quanto varrebbe l'accesso alla semifinale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La partita di questa sera tra Napoli e Milan non mette in palio solamente il prestigio e la gloria sportiva che ogni partita di Champions porta con sè, specialmente in questa fase della competizione, ma garantirebbe anche delle entrate economiche importantissime. L'accesso alla semifinale, come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport vale circa 12 milioni di euro a cui andrebbero aggiunti gli incassi al botteghino della partita casalinga in semifinale: in tutto dunque si prevede un guadagno di circa 25 milioni di euro.