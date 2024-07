Noslin: "Osservo Mbappé, Leao, Vinicius e Yamal, tanti da cui posso imparare"

Si riporta di seguito un estratto della conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante della Lazio Tijjani Noslin dalla sala stampa del centro sportivo di Formello.

"Sono un giocatore che lascia tutto sul campo, cerco di sentire il gioco e cerco di raggiungere sempre un livello più alto grazie anche all'aiuto dei compagni. Sono un giocatore molto veloce, cerco di fare gol e ciò che ho imparato in Olanda è che devo cercare di creare almeno una situazione importante che possa cambiare la partita. Ci sono tanti giocatori che osservo, se devo fare qualche nome possiamo parlare di giocatori come Mbappé, Leao, Vinicius, Dembele e anche Yamal, ma ci sono tanti giocatori anche qui alla Lazio da cui posso imparare".

Avete fatto un miracolo con Baroni, che tipo di allenatore è e cosa può dare alla Lazio?

"Baroni è una persona importante per la mia vita, non è obbligatorio per un allenatore chiedere un giocatore dalla sua avventura precedente. A Verona ha dimostrato di voler giocare un calcio offensivo, l'obiettivo era vincere ogni partita. Anche a Verona ci diceva che potevamo battere anche l'Inter o il Milan, ci ha dato fiducia e se un allenatore crede in te a tua volta credi nel lavoro dell'allenatore".