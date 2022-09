Nosotti sui convocati di Mancini: "Mi stupisce che non ci sia Calabria"

MilanNews.it

Intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare le convocazioni di Roberto Mancini in vista dei due impegni di Nations League, il noto giornalista Marco Nosotti ha parlato così dell'assenza di Davide Calabria dalla lista del ct azzurro. "Mi stupisce che non ci sia Calabria a destra - ha detto il collega, scorrendo i nomi dei difensori. Da lui so cosa posso avere".