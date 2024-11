Numeri deludenti fino a questo momento in stagione. Cattaneo si interroga: "Che cos'è Loftus-Cheek?"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', il giornalista Marco Cattaneo ha detto la sua sul momento di difficoltà che sta attraversando in questa stagione Loftus-Cheek:

"Il problema è che a parte qualche partita in cui gol ne ha fatti, qualche gol anche pesante arrivato l'anno scorso, è un po' limitativo se dei 15 mesi che ha passato in rossonero, noi citiamo sempre una partita sola, che è Milan-Paris Saint Germain della scorsa Champions League. Per il resto...che cos'è Loftus-Cheek?"

Anche Stefano Ferrè è intervenuto in merito parlando così di Loftus-Cheek: "Fino ad oggi i numeri in stagione di Loftus-Cheek sono stati deludenti. Più che altro perché ti dà l'idea di essere un giocatore che potrebbe ma non fa. Perché? Quando va a duello, Loftus-Cheek vince più della metà dei duelli. Quando gioca il pallone, Loftus-Cheek è preciso, quasi il 90%. Il problema è quando. Perché mediamente tocca la palla poco, 30 tocchi a partita. Si sacrifica, recupera pochi palloni, meno di due a partita, e rispetto al Loftus-Cheek che ci ha abituato ad essere decisivo anche nell'inserimento, quindi in possesso, o con l'assist, o con il gol, tira pochissimo in porta".