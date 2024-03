Nuova Champions League: cambiano i criteri in caso di arrivo a pari punti

Con il nuovo format della Champions League ci saranno tantissime novità, non solo per quanto riguarda i sorteggi (CLICCA QUI) ma anche per quanto riguarda i premi che verranno distribuiti alle squadre che vi parteciperanno (CLICCA QUI). Un'altra novità che verrà inserita a partire dalla stagione 2024/25 riguarderà i criteri che verranno presi in considerazione per decidere chi passa la fase a gironi. Anzi, a girone.

Stando infatti a quanto riportato da Calcio&Finanza, considerato il fatto che con questo girone unico squadre che non si sono mai affrontate fra loro potrebbero finire a pari punti, la UEFA è pronta a modificare la classifica avulsa con criteri nuovi.

CLASSIFICA AVULSA: I NUOVI CRITERI PER LA CHAMPIONS 2024/25

1. Differenza reti superiore nella fase a gironi

2. Maggior numero di gol segnati nella prima fase

3. Maggior numero di gol in trasferta segnati

4. Maggior numero di vittorie

5. Maggior numero di vittorie esterne

6. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari affrontati nella prima fase

7. Differenza reti collettiva superiore degli avversari

8. Numero maggiore di gol segnati collettivamente dagli avversari

9. Totale punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti in tutte le partite (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

10. Coefficiente club più alto