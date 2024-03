Nuova Champions, addio palline? Ecco come cambiano i sorteggi

Per la nuova formula della Champions League la UEFA potrebbe dire addio alle tanto celebri palline dei sorteggi. Al momento non è ancora nulla di certo, ma questa sarebbe un'ipotesi concreta che emerge dal nuovo regolamento della massima competizione europea per club 2024/25.

Partendo dalla prima fase, come si legge nel regolamento, il sorteggio, che determinerà gli accoppiamenti per la fase del girone unico, potrà essere svolto digitalmente. Le 36 partecipanti verranno divise in cinque urne da nove squadre ciascuna composte in base "alle classifiche dei coefficienti dei club stabilite all’inizio della stagione (il ranking UEFA, ndr) e con il detentore del titolo di Campione d’Europa testa di serie del gruppo 1". Avversari e partite, se in casa o in trasferta, saranno sempre determinate mediante sorteggio. Non solo, nel nuovo regolamento si legge anche che: "ogni squadra viene abbinata a due avversari da ciascuna delle quattro urne e gioca contro un avversario da ogni urna in casa e con l’altro in trasferta. In linea di principio, le squadre della stessa associazione non possono essere sorteggiate l’una contro l’altra e ogni squadra può giocare contro un massimo di due avversari provenienti da qualsiasi altra associazione".

Per quanto riguarda invece playoff ed ottavi di finale il discorso è leggermente diverso. Secondo il nuovo regolamento, infatti, è previsto un ulteriore sorteggio che servirà per comporre il tabellone tennistico fino alla finale. Per quanto riguarda la determinazione dei playoff i principi sono i seguenti: i club vengono abbinati in base alle loro posizione alla fine del girone unico venendo divisi in quattro coppie di teste di serie (dalla 9^ alla 16^ posizione) e quattro coppie non teste di serie (dalla 17^ alla 24^ posizione). Le squadre teste di serie verranno sorteggiate contro quelle non teste di serie nell'ordine 9^ e 10^ vs 24^ e 23^ e così via, fino a completare il tabellone.

Discorso di sorteggio simile va fatto anche per gli ottavi di finale. Qui abbiamo altre teste di serie, ovvero le squadre che si sono posizionate dalla 1^ alla 8^ posizione nel girone unico, le quali verranno sorteggiate in una delle e posizioni libere per gli ottavi di finale contro il rispettivo vincitore del playoff.

Le semifinali, invece, sono in qualche modo già determinate dagli accoppiamenti usciti dal tabellone tennistico che sorteggiato subito dopo la fine del girone unico.