Milan, Loftus-Cheek non partirà: è considerato strategico nel nuovo schema

vedi letture

Si parla tanto di rivoluzione e nuovi arrivi nel centrocampo del Milan che cambierà parecchio rispetto all'ultima stagione, ma ovviamente ci saranno anche delle conferme come per esempio quella di Ruben Loftus-Cheek in quanto viene considerato strategico nel nuovo schema tattico sia da Max Allegri che dal ds Igli Tare, i quali hanno confermato più volte il loro apprezzamento per l'ex Chelsea. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

La stagione che si è conclusa da poco più di un mese non è stata certamente semplice per Loftus-Cheek, il quale è stato tormentato per tutto l'anno da alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento in campo. Quest'anno il Milan non avrà le coppe e giocherà una sola partita alla settimane e questo potrebbe aiutare l'inglese, che nelle scorse settimane è stato accostato alla Lazio di Sarri, a rivitalizzarsi.