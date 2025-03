Nuovo ds del Milan: la novità il nome di Giovanni Manna del Napoli

La novità è il nome di Giovanni Manna. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sulla scrivania di Furlani ci sarebbe anche il nome dell'attuale uomo mercato del Napoli. Chissà che ne penserà Aurelio De Laurentiis e che cosa farà in caso di proposta da parte del Milan a Manna: per adesso non c'è stata alcuna offerta, nessun contatto ufficiale, ma Manna (il mondo del calcio è piccolo) è ben a conoscenza della stima dell'amministratore delegato nei suoi confronti. Per quel che sta dimostrando anche in questa stagione, al fianco di caratteri sicuramente complicatissimi come quello di ADL ma anche di Antonio Conte (a proposito: altro nome che a Paratici piacerebbe...).

E Zlatan Ibrahimovic? Altra grande domanda. Dopo esser svanito, eccolo riapparire a Milanello. Decise di presentarsi in conferenza stampa una volta che non c'era Sergio Conceicao. Non accadrà di nuovo, in questo Milan. Per questo il silenzio (ma che rumore) dello svedese non dispiace, per il momento. Ma tutte le parti in causa sanno bene che prima o poi tornerà a parlare e c'è grande curiosità, da parte di tutti, per capire cosa dirà il braccio destro di Gerry Cardinale, oggettivamente depotenziato rispetto a due mesi fa. Aprirà uno scontro, sul quale però (la posizione di forza di Furlani post viaggio da Cardinale sembra definitiva), oppure farà un passo indietro? E spiegherà, nel caso, anche il disastro di Jovan Kirovsky e della gestione del Milan Futuro che, nonostante gli investimenti e le idee, è in fondo alla Serie C?