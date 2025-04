Nuovo ds Milan: per SportMediaset D'Amico è davanti a Tare nelle preferenze di Furlani

Continua in casa rossonera la ricerca del nuovo direttore sportivo. Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Tony D'Amico è davanti ad Igli Tare nelle preferenze di Giorgio Furlani, ad rossonero che sta portando avanti il casting in prima persona e a cui spetterà la decisione definitiva. Domani sera è in programma Milan-Atalanta e dunque i due si incroceranno sicuramente a San Siro. Va ricordato che D'Amico ha un contratto con il club bergamasco fino al 2027.

Il 2 aprile scorso, nel pre-partita di Milan-Inter di Coppa Italia, Furlani aveva dicharato a Mediaset sulla ricerca del nuovo ds: “Innanzitutto noi non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione. I risultati sportivi sono il centro del club, stiamo lavorando per la stagione che viene per avere risultati migliori. All’interno di questa attività ci sono vari filoni, varie preparazioni che stiamo facendo. Non abbiamo ancora chiuso o deciso con nessuno, non commento su ruoli o soggetti però ci stiamo preparando perché vogliamo migliorare la parte sportiva. Non abbiamo avuto un DS tradizionale nelle ultime due stagioni, abbiamo separato il ruolo in varie persone nel club. Adesso quello che stiamo valutando, decisioni non sono state ancora prese, di prendere un DS più tradizionale e riconsolidare quei ruoli in una persona. Rimarrà comunque un gruppo di lavoro, si lavorerà insieme con l’unico obiettivo di avere successo sul campo”.