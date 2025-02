Nuovo San Siro, slitta di due settimane il termine per la consegna del piano di Milan e Inter al Comune

vedi letture

Secondo quanto riferisce Il Giorno, è slittato di un paio di settimane il termine per la consegna da parte di Milan e Inter al Comune di Milano del Piano economico-finanziario, riveduto e corretto, del progetto per la realizzazione di un nuovo stadio nel parcheggio e nel Parco dei Capitani proprio di fianco a San Siro, il cui destino è di essere parzialmente demolito e rifunzionalizzato. Il documento sarebbe dovuto essere presentato entro fine febbraio, mentre ora la nuova dead line dovrebbe essere il 15 marzo.

Intanto il Comitato per il Referendum su San Siro torna all'attacco e tramite l'avvocato Veronica Dini, ha trasmesso una lettera al Comune in cui chiede la trasmissione di tutti gli atti relativi al progetto di demolizione e trasformazione del Meazza. In caso di rifiuto, il Comitato è pronto a fare ricorso. "Dini, inoltre, sostiene che, non essendo superate le dichiarazioni di pubblico interesse del 2019 e 2021 del Comune sul progetto del nuovo stadio di San Siro, sono venute a mancare anche le ragioni per le quali il Collegio dei garanti di Palazzo Marino ha bocciato la richiesta di consultazione popolare sull’area. Quindi il referendum si potrebbe convocare" conclude Il Giorno.