Nuovo stadio, Antonello (a.d. Inter): "Elemento chiave per generare entrate"

Il quotidiano Tuttosport riporta le parole dell’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, in merito al progetto per la realizzazione del nuovo San Siro: "Avere un nuovo stadio in una città in forte espansione come Milano, diventata attraente in Europa, è un elemento che i giocatori prenderanno in considerazione. Capiranno che siamo uno dei migliori club del mondo. Vogliamo tornare ai vertici del calcio europeo e un nuovo stadio è un elemento chiave per generare maggiori entrate, che possono poi essere investite in nuovi calciatori".