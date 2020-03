Nuovo stadio, ieri vertice tecnico molto positivo in videoconferenza tra Milan, Inter e Comune

Nella giornata di ieri, c'è stato un vertice tecnico in videoconferenza tra Milan, Inter e Comune in merito al progetto stadio dei due club: come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, si è trattato di un summit molto positivo, durante il quale si è parlato delle volumetrie extra-stadio, che sono fondamentali per la sostenibilità economica del progetto di rossoneri e nerazzurri.