Nuovo stadio, Salvini: "Persi quattro anni per indecisioni del Comune. In tutto il mondo fanno stadi nuovi, solo a Milano non si fa nulla"

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, parla in merito al nuovo stadio da realizzare a Milano. Queste le sue dichiarazioni riportate da ItaPress: “Io da milanese e da tifoso penso che per colpa delle indecisioni del Comune abbiamo perso quattro anni e siamo tornati esattamente punto e a capo. Spero che le società scelgano bene e in fretta perché abbiamo bisogno di stadi più moderni e più sicuri. Mi spiace che dopo quattro anni la città del fare sia ancora ferma”.

L’opzione del doppio stadio per lei è valida? “Per me lo facciano dove vogliono, San Donato, Rozzano, Sesto San Giovanni, di fianco a San Siro. Facciano dove vogliono, l’importante è che facciano. In tutto il mondo fanno stadi nuovi, solo a Milano, che c’è Tizio che dice no e Caio che dice bah non si fa nulla. Facciano, facciano dove vogliono e speriamo che ci sia un Milan più in forma col nuovo stadio rispetto a quello di oggi".