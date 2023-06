Obiettivo Reijnders, il paragone di Krol: "Mi ricorda Koopmeiners"

MilanNews.it

Ruud Krol, ex centrocampista dell'Olanda di Cruijff e del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese dell'AZ Alkmaar cercato dal Milan, e ha fatto il suo paragone: "Mi ricorda Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Non sono uguali ovviamente, ma hanno qualcosa in comune. Anche Koopmeiners può giocare in diverse posizioni. Hanno la stessa età perché entrambi sono del 1998 ma Koopmeiners è più avanti, ha più esperienza"