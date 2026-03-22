Oddo ricorda: "Il Bayern voleva riscattarmi, ma mi feci male. Un peccato, ma tornare al Milan mi ha permesso di vincere scudetto e Supercoppa"

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L'allenatore di Milan Futuro Massimo Oddo ha rilasciato un'intervista ai colleghi di FanPage, nel corso della quale ha parlato di calcio giovanile, ricordando alcuni dei momenti più importanti della sua carriera e non solo. Di seguito alcuni estratti delle sue parole.

L’esperienza al Bayern Monaco resta un rimpianto?

"È stata un’esperienza bellissima e formativa. A un certo punto il presidente Uli Hoeneß mi chiamò per dirmi che avrebbero esercitato il riscatto e mi avrebbero fatto un contratto di due o tre anni. In quella settimana mi feci male. È stato un peccato, perché stavo giocando molto bene. Però, a posteriori, tornare al Milan mi ha permesso di vincere lo Scudetto e la Supercoppa, che erano le uniche cose che mi mancavano".

Alla Lazio eri capitano e simbolo. Al Milan ti sei rimesso in discussione. È stato difficile?

"No, perché quando arrivi in una grande squadra devi ripartire da zero. Come fai a pretendere di tirare un rigore o una punizione se ci sono Pirlo, Seedorf, Kakà, Ronaldo, Pato o Inzaghi? Quando sono arrivato il mio "antagonista" sulla fascia destra era Cafu: bastavano 20 minuti non concentrati e la domenica dopo giocava lui. Era imprescindibile rimettersi in discussione e dimostrare tutto da capo".