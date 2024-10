Oggi la Champions League, il programma: in campo Milan e Inter. Big match a Londra

Atto secondo del girone unico della Champions League: quest'oggi le prime partite della seconda giornata con Milan e Inter in campo rispettivamente in casa del Bayer Leverkusen e a San Siro contro la Stella Rossa di Krunic. In campo anche il Manchester City e la sopresa Celtic in casa del Borussia Dortmund. Il piatto forte è il big match tra Arsenal e PSG.

Il calendario completo della seconda giornata:

MARTEDI' 1 OTTOBRE

Ore 18.45

Salisburgo-Brest

Stoccarda-Sparta Praga

Ora 21

Borussia Dortmund-Celtic

PSV Eindhoven-Sporting Club

Slovan Bratislava-Manchester City

Barcellona-Young Boys

Bayer Leverkusen-Milan

Inter-Stella Rossa

Arsenal-PSG