Oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello: Allegri ritrova Leao

In questi giorni di sosta Massimiliano Allegri ha concesso ai giocatori rimasti a Milanello qualche giorno di riposo da godersi in compagnia di compagne e famiglia. La sfida contro la Fiorentina però si avvicina, il countdown è ufficialmente cominciato, e quindi non c'è altro tempo da perdere, anche perché bisogna dare continuità al convincente inizio di stagione.

Il rientro di tutti i Nazionali è previsti per giovedì, mentre oggi ricominciano gli allenamenti: sono attesi a Milanello anche Modric e Leao.