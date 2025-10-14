Rossoneri in nazionale: oggi tocca a Pavlovic, Loftus-Cheek, Gabbia e Bartesaghi

Rossoneri in nazionale: oggi tocca a Pavlovic, Loftus-Cheek, Gabbia e BartesaghiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:50News
di Manuel Del Vecchio

Questi i rossoneri impegnati oggi con le rispettive nazionali:

Strahinja Pavlović (Serbia)
Andorra-Serbia: martedì 14 ottobre alle 20.45, Andorra - Qualificazioni Mondiali 2026

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)
Lettonia-Inghilterra: martedì 14 ottobre alle 20.45, Riga - Qualificazioni Mondiali 2026

Matteo Gabbia (Italia)
Italia-Israele: martedì 14 ottobre alle 20.45, Udine - Qualificazioni Mondiali 2026

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Italia-Armenia: martedì 14 ottobre alle 18.15, Cremona - Qualificazioni Europeo U21 2027