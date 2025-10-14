Pulisic in campo in Stati Uniti-Australia? Pochettino è ottimista
Manuel Pochettino, ct degli Stati Uniti, è intervenuto ieri in conferenza stampa e si è detto ottimista in merito alla presenza in campo di Christian Pulisic nell'amichevole contro l'Australia che si giocherà nella notte italiana tra oggi e domani. L'attaccante del Milan non è al meglio a causa di un persistente fastidio alla caviglia che si porta dietro da questa estate e contro l'Ecuador ha giocato solo gli ultimi 20 minuti.
Ora però Pulisic sembra stare meglio, come ha spiegato lo stesso Pochettino: "Christian ha partecipato all'allenamento di lunedì. Penso che la reazione dopo i 20 minuti di gioco sia stata buona. Sta reagendo molto bene e speriamo che domani possa essere disponibile. Dobbiamo aspettare di vedere la reazione anche oggi, ma penso che sia molto meglio di quando è arrivato" le parole in conferenza del ct degli Stati Uniti riportate da Prosoccerwire.
