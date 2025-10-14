Italia, U21, Pafundi lascia il ritiro: salta il match con l'Armenia

Italia, U21, Pafundi lascia il ritiro: salta il match con l'Armenia
Oggi alle 12:40News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Silvio Baldini dovrà fare a meno di Simone Pafundi nella sfida con l'Armenia valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027. L'attaccante 19enne ha infatti dovuto lasciare il ritiro della Nazionale per indisponibilità e non sarà pertanto in campo per il match in programma a Cremona alle 18.15 (ANSA).