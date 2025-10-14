Giannichedda: "Mi sorprende che a quell’età anche a livello dinamico Modric riesca ad essere ancora così performante"

Giuliano Giannichedda, ex calciatore, si è così espresso a Milan Vibes su Modric e Rabiot: “Modric e Rabiot sono due ottimi giocatori, Modric non lo scopriamo adesso, al di là dell’età, ma in quanto a classe e personalità è un giocatore di una intelligenza incredibile, sa sempre dove stare, sa sempre come giocare, sa dettare i ritmi della squadra per cui è un giocatore che non scopriamo adesso, certo mi sorprende che a quell’età anche a livello dinamico riesca ad essere ancora così performante. Per quanto riguarda Rabiot, Allegri lo conosce benissimo, l’ha voluto a tutti i costi, ha fatto bene, perché è un giocatore con quella prestanza fisica, con quella capacità di gestire i tempi della partita come Modric, è un giocatore importante soprattutto in una zona del campo che se hai giocatori del genere riesci a comandare la partita”.

Se dovessi chiederti ora, alla Juventus manca Allegri?

“Allegri è un grande allenatore, non è che manca alla Juve, è l’allenatore del Milan, bravo, è un vincente che gestisce benissimo le proprie squadre. Adesso la Juve sta cambiando, ha fatto altre scelte e la cosa che non deve cambiare nella Juve è quella mentalità vincente, quella mentalità che ti porta sempre a migliorare, quella mentalità di far parte di un grande gruppo e il gruppo deve sempre andare in campo per dare il 100 % e vincere più partite possibili perché quando giochi nella Juve il pensiero è quello di vincere”