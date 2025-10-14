Gozzini: "Se tutto andrà come deve andare, Leao sarà pronto per giocare da titolare. Almeno in teoria"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Di corsa verso una maglia da titolare: da ieri pomeriggio Leao ha iniziato la sua personale preparazione della sfida alla Fiorentina. Per Rafa meglio parlare di rincorsa: è partito di slancio dopo aver fatto ritorno dal Portogallo, si è presentato a Milanello (ieri c’erano solo lui e il giovane Cheveyo Balentien) ed è sembrato particolarmente dedito alla causa. L’umore di Leao è variabile ma anche Rafa sa che è in campo che deve dimostrare continuità. Il programma concordato con la nazionale portoghese, complici i guai muscolari di inizio stagione, prevedeva la disponibilità di Rafa per la prima partita contro l’Irlanda e poi il ritorno anticipato a Milano, lasciando ai compagni l’incombenza di battere l’Ungheria e conquistare il pass mondiale. Tutto con l’accordo di Leao che ora corre anche per recuperare posizioni in rossonero: ieri ha svolto una seduta di lavoro personalizzata, oggi ritroverà Allegri e si unirà al gruppo, o almeno ai compagni che saranno già al centro sportivo.

Max e Rafa si ritrovano oggi. Con nuove consapevolezze. E diverse condizioni fisiche: dopo un’intera settimana di lavoro Leao potrà dirsi pienamente recuperato. Se tutto andrà come deve andare, sarà pronto per giocare da titolare. Almeno in teoria. In pratica la maglia va conquistata. La rincorsa già iniziata porta Rafa in una situazione di vantaggio: ha cominciato il lavoro prima degli altri, ha provato gli schemi anti Fiorentina in anticipo sui compagni di reparto, e avrà più tempo della concorrenza per convincere Max. Pulisic e Gimenez rientreranno solo venerdì dopo la partita nella notte italiana di domani e, con la caviglia di Christian che resta da valutare; Nkunku è atteso per mercoledì: ieri super gol con la Francia".