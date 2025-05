Okafor come Calabria: lo svizzero conclude la stagione con due trofei

vedi letture

Nella serata di venerdì il Napoli si è laureato Campione d'Italia per la quarta volta nella propria storia: gli azzurri di mister Antonio Conte hanno vinto l'ultima giornata di campionato 2-0 contro il Cagliari davanti al pubblico del Maradona, conquistando così il secondo titolo nazionale negli ultimi tre anni. A festeggiare la vittoria anche un giocatore di proprietà rossonera come Noah Okafor passato in prestito ai partenopei nel corso dell'ultima sessione invernale di mercato.

Noah Okafor come Davide Calabria: entrambi gli ex milanisti hanno lasciato il Diavolo a gennaio dopo aver vinto la Supercoppa Italiana e con le rispettive nuove squadre hanno aggiunto argenteria alla loro bacheca. Okafor ha vinto lo Scudetto, mentre l'ex capitano Calabria ha vinto la Coppa Italia proprio in finale contro i rossoneri. Due trofei stagionali, dunque, per lo svizzero e il terzino italiano.