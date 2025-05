Termina con un bel gol l'esperienza di Joao Felix al Milan: i numeri del portoghese

vedi letture

Termina con un bel gol l'esperienza di Joao Felix al Milan. Il portoghese, arrivato nell'ultimo giorno di mercato della finestra invernale, ha chiuso con 21 presenze e 3 reti. Due di esse contro la Roma, la prima in Coppa Italia con uno splendido scavetto e la seconda all'Olimpico con un tap-in. Questa sera ha chiuso con una bella punizione di destro.

Classe 1999, Joao Felix è un giocatore del Chelsea. Al momento dell'accordo col Milan non è stato fissato alcun prezzo. Se il Milan volesse acquistarlo servirebbe aprire una trattativa. I londinesi lo hanno acquistato ad agosto per 52 milioni, facendogli firmare un contratto fino al 2031. La quota di ammortamento annuale è di 7.43 milioni, il Milan ha pagato per sei mesi di prestito oneroso 5.5 milioni. Di fatto gli inglesi per non avere minusvalenza dovrebbero vendere il portoghese per 40 milioni. Cifra che il Milan non spenderà.