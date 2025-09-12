Okafor: "È dura quando giochi 2, 3 o 4 partite come sostituto per 10, 20, 30 minuti. Ecco perché ho deciso di venire al Leeds"

di Lorenzo De Angelis

Intervistato dai colleghi di The Athletic, Noah Okafor ha parlato della scelta di lasciare il Milan nello scorso calciomercato estivo per diventare un nuovo calciatore del Leeds United, squadra con la quale ha già esordito in Premier League collezionando 24 minuti nella pesante sconfitta (5-0) contro l'Arsenal: 

"Al Milan c'erano dei piani per me, ma nel calcio non sempre i piani vanno come tutti desiderano. Per me la cosa più importante è giocare. È dura quando giochi 2, 3 o 4 partite come sostituto per 10, 20, 30 minuti. Ecco perché ho deciso di venire al Leeds"